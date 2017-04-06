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    Тренер «Леганеса»: «Нам не хватило агрессии в матче с «Реалом»

    Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано признался, что разочарован результатом встречи с «Реалом». Он отметил, что его команде не хватило агрессии.

    «Нам для равной борьбы с «Реалом» не хватило агрессии. Мы могли избежать некоторых голов соперника по той же причине. Прекрасно понимали, что во втором тайме имеем шанс сравнять счет, но быстрый гол в наши ворота перечеркнул все наши надежды.

    Сложно отыграть четыре пропущенных гола, каким бы сильным противник ни был. Я сильно расстроен из-за этого результата», – сказал Гаритано после игры.

    Матч 30-го тура испанской Примеры «Леганес» – «Реал» закончился со счетом 2:4.

    Источник: Marca

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    06.04.2017 09:17
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