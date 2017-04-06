Тренер «Леганеса»: «Нам не хватило агрессии в матче с «Реалом»

Главный тренер «Леганеса» Асьер Гаритано признался, что разочарован результатом встречи с «Реалом». Он отметил, что его команде не хватило агрессии.

«Нам для равной борьбы с «Реалом» не хватило агрессии. Мы могли избежать некоторых голов соперника по той же причине. Прекрасно понимали, что во втором тайме имеем шанс сравнять счет, но быстрый гол в наши ворота перечеркнул все наши надежды.

Сложно отыграть четыре пропущенных гола, каким бы сильным противник ни был. Я сильно расстроен из-за этого результата», – сказал Гаритано после игры.

Матч 30-го тура испанской Примеры «Леганес» – «Реал» закончился со счетом 2:4.