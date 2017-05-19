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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эспаньол
Гранада - Эспаньол: обзор матча 19 мая 2017
Гранада
19.05.2017, пятница, 21:45
Испания. Примера, 38 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
22'
А. Перейра
3'
Л. Баптистао
8'
Р. Везо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эспаньол
90'
+1
Желтая карточка
В. Альварес
85'
Замена
Э. Перес
️️️️
Л. Баптистао
84'
Замена
В. Альварес
️️️️
П. Пьятти
Замена
Ж. Бога
️️️️
Х. Энтрена
84'
Замена
М. Онгла
️️️️
Х. Агбо Уче
77'
66'
Желтая карточка
П. Пьятти
62'
Желтая карточка
М. Рока
Замена
Ж. Карлос
️️️️
А. Перейра
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Перейра
Пас отдал
А. Рамос
22'
8'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Везо
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
30
Хуан Энтрена
ЦП
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
20
Адриан Рамос
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Тони Адамс
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Гранада
1
Руй Силва
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
11
Али Малль
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Оскар Мелендо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-3-1-2
13
Очоа
23
Эрнандес
18
Ломбан
15
Ингасон
21
Рубен Везо
30
Энтрена
4
Уче
21
Крхин
8
Перейра
20
Рамос
7
Куэнка
2-2-3-1-2
13
Лопес
22
Наварро
24
Мартин
21
Рока
5
Лопес
4
Санчес
14
Хурадо
19
Рейес
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
8
Перейра
20
Карлос
20
Карлос
8
Перейра
4
Уче
18
Онгла
18
Онгла
4
Уче
30
Энтрена
13
Бога
13
Бога
30
Энтрена
10
Пьятти
27
Альварес
27
Альварес
10
Пьятти
12
Баптистао
30
Перес
30
Перес
12
Баптистао
Остались в запасе
Гранада
Эспаньол
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
11
Али Малль
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Главный тренер
Тони Адамс
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Руй Силва
ВР
11
Али Малль
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Тони Адамс
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Гранада - Эспаньол
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Лос Карменес
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