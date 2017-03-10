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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Лас-Пальмас
Эспаньол - Лас-Пальмас: обзор матча 10 марта 2017
Эспаньол
10.03.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
4 : 3
Завершен
Лас-Пальмас
1'
Д. Лопес
45'
Ж. Морено
53'
П. Пьятти (П)
74'
Х. Мануэль Хурадо
31'
М. Лемос
49'
М. Лемос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Лас-Пальмас
80'
Желтая карточка
М. Лемос
ГОЛ! 4:2!
Х. Мануэль Хурадо
74'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
П. Пьятти
53'
Желтая карточка
П. Пьятти
51'
49'
ГОЛ! 2:2!
М. Лемос
ГОЛ! 2:1!
Ж. Морено
45'
31'
ГОЛ! 1:1!
М. Лемос
ГОЛ! 1:0!
Д. Лопес
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
3
Маурисио Лемос
ОП
4
Висенте Гомес
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Ален Халилович
АП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
10
Эрик Экспозито
ЦФ
24
Тана
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Лопес
24
Мартин
6
Дуарте
13
Рейес
21
Рока
5
Лопес
14
Хурадо
21
Лопес
10
Пьятти
10
Кайседо
7
Морено
4-1-1-3-1
13
Лисоайн
2
Симон
5
Гарсия
6
Бигас
22
Лопеш
3
Лемос
4
Гомес
10
Халилович
10
Виера
10
Хесе
27
Боатенг
Остались в запасе
Эспаньол
Лас-Пальмас
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
10
Эрик Экспозито
ЦФ
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Остались в запасе
10
Эрик Экспозито
ЦФ
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
11
Момо
ЦП
14
Эрнан
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Рубен де ла Баррера
Статистика матча Эспаньол - Лас-Пальмас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Информация о матче
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