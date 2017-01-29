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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 29 января 2017
Эспаньол
29.01.2017, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 20 тур
3 : 1
Завершен
Севилья
4'
Х. Антонио Рейес (П)
45+2'
М. Наварро
71'
Ж. Морено
20'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Антонио Рейес
83'
81'
Желтая карточка
П. Сарабия
Желтая карточка
Ж. Морено
81'
76'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Замена
В. Альварес
️️️️
П. Пьятти
74'
ГОЛ! 3:1!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Наварро
71'
70'
Замена
В. Иборра
️️️️
С. Йоветич
Замена
М. Рока
️️️️
Э. Перес
64'
59'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Ф. Васкес
ГОЛ! 2:1!
М. Наварро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
45'
+2
Желтая карточка
А. Мартин
32'
20'
ГОЛ! 1:1!
С. Йоветич
Пас отдал
С. Насри
7'
Замена
К. Лангле
️️️️
В. Бен-Йеддер
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Антонио Рейес
4'
2'
Красная карточка
Н. Пареха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
АП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
14
Самир Насри
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Эспаньол
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-1-2-2-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
22
Наварро
5
Лопес
18
Фуэго
14
Хурадо
10
Пьятти
19
Рейес
7
Морено
30
Перес
4-2-2-2
15
Серхио Рико
25
Мариано
23
Рами
2
Пареха
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
14
Насри
7
Сарабия
20
Васкес
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
30
Перес
21
Рока
21
Рока
30
Перес
10
Пьятти
27
Альварес
27
Альварес
10
Пьятти
19
Рейес
9
Васкес
9
Васкес
19
Рейес
10
Бен-Йеддер
2
Лангле
2
Лангле
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
10
Иборра
10
Иборра
9
Йоветич
20
Васкес
10
Вьетто
10
Вьетто
20
Васкес
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Эспаньол - Севилья
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Стейдж Фронт
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