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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Сельта
Эспаньол - Сельта: обзор матча 25 сентября 2016
Эспаньол
25.09.2016, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Сельта
90+1'
Д. Росси
90+3'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Сельта
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
П. Систо
Пас отдал
Х. Кастро
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Д. Росси
Пас отдал
Г. Кабрал
Желтая карточка
О. Дуарте
87'
86'
Желтая карточка
П. Эрнандес
82'
Замена
У. Мальо
️️️️
С. Гомес
75'
Желтая карточка
Я. Аспас
75'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
М. Диас
70'
Замена
Д. Росси
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Х. Антонио Рейес
68'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Л. Баптистао
50'
Замена
Э. Перес
️️️️
М. Рока
45'
Желтая карточка
М. Рока
43'
29'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
РФ
19
Хосе Антонио Рейес
РФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Марсело Диас
ПП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Сельта
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
1-3-3-3
13
Лопес
6
Дуарте
21
Рока
5
Лопес
18
Диоп
4
Санчес
21
Лопес
18
Фуэго
12
Баптистао
7
Морено
19
Рейес
3-2-3-1-1
1
Альварес
22
Радойя
21
Гомес
22
Кабрал
14
Ронкалья
17
Кастро
21
Диас
77
Систо
10
Васс
10
Бонгонда
10
Аспас
19
Рейес
14
Хурадо
14
Хурадо
19
Рейес
12
Баптистао
10
Кайседо
10
Кайседо
12
Баптистао
21
Рока
30
Перес
30
Перес
21
Рока
21
Гомес
22
Мальо
22
Мальо
21
Гомес
21
Диас
19
Эрнандес
19
Эрнандес
21
Диас
10
Бонгонда
25
Росси
25
Росси
10
Бонгонда
Остались в запасе
Эспаньол
Сельта
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
Остались в запасе
25
Иван Вильяр
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Эспаньол - Сельта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Стейдж Фронт
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