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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетик
Эспаньол - Атлетик: обзор матча 06 ноября 2016
Эспаньол
06.11.2016, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетик
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Л. Баптистао
85'
71'
Замена
И. Муньяин
️️️️
С. Мерино
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
П. Пьятти
63'
61'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Адурис
45'
Желтая карточка
М. Рико
38'
Замена
О. де Маркос
️️️️
Х. Этчейта
Желтая карточка
Х. Фуэго
12'
6'
Желтая карточка
Х. Эрасо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетик
13
Кепа
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Хави Эрасо
АП
17
Микель Рико
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
5
Лопес
18
Фуэго
14
Хурадо
4
Санчес
30
Перес
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Морено
4-1-1-1-3
13
Кепа
3
Этчейта
5
Альварес
2
Боведа
18
Баленсиага
6
Весга
17
Рико
14
Эрасо
20
Адурис
9
Мерино
9
Уильямс
12
Баптистао
19
Рейес
19
Рейес
12
Баптистао
10
Пьятти
10
Кайседо
10
Кайседо
10
Пьятти
3
Этчейта
18
де Маркос
18
де Маркос
3
Этчейта
9
Мерино
10
Муньяин
10
Муньяин
9
Мерино
20
Адурис
14
Гарсия
14
Гарсия
20
Адурис
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетик
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Эспаньол - Атлетик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Стейдж Фронт
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