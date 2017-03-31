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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 31 марта 2017
Эспаньол
31.03.2017, пятница, 21:45
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
88'
Х. Фуэго
90'
Х. Антонио Рейес
78'
Р. Кастро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Бетис
ГОЛ! 2:1!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
А. Васкес
90'
89'
Желтая карточка
Р. Наварро
89'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Д. Брашанац
Желтая карточка
Ж. Морено
88'
ГОЛ! 1:1!
Х. Фуэго
88'
87'
Желтая карточка
Петрос
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Лопес
83'
Желтая карточка
Х. Лопес
82'
80'
Замена
Петрос
️️️️
Р. Кастро
78'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Кастро
Желтая карточка
Х. Фуэго
76'
70'
Замена
Хоакин
️️️️
Р. Дурмиси
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Ф. Кайседо
56'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
14
Рубен Пардо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Эспаньол
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
6
Петрос
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
17
Хоакин
ПВ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
5
Лопес
14
Хурадо
18
Фуэго
21
Лопес
4
Санчес
10
Пьятти
7
Морено
10
Кайседо
3-2-3-2
1
Адан
18
Гонсалес
22
Дурмиси
12
Наварро
2
Пеццелла
14
Тошка
14
Пардо
5
Брашанац
25
Себальос
24
Кастро
19
Санабрия
14
Хурадо
21
Мелендо
21
Мелендо
14
Хурадо
10
Кайседо
19
Рейес
19
Рейес
10
Кайседо
21
Лопес
9
Васкес
9
Васкес
21
Лопес
5
Брашанац
3
Мартинес
3
Мартинес
5
Брашанац
24
Кастро
6
Петрос
6
Петрос
24
Кастро
22
Дурмиси
17
Хоакин
17
Хоакин
22
Дурмиси
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Эспаньол - Бетис
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Стейдж Фронт
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