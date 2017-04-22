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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 22 апреля 2017
Эспаньол
22.04.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 33 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
73'
А. Гризманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
Желтая карточка
В. Санчес
90'
+2
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
82'
Замена
М. Наварро
️️️️
Х. Лопес
82'
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
65'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Я. Карраско
Желтая карточка
П. Пьятти
63'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Ф. Кайседо
62'
57'
Желтая карточка
С. Ньигес
45'
Замена
Т. Парти
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Ф. Кайседо
30'
27'
Желтая карточка
Д. Годин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
5
Лопес
18
Фуэго
4
Санчес
21
Лопес
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
10
Кайседо
4-3-1-2
13
Облак
2
Годин
15
Савич
20
Хименес
16
Луис
6
Коке
14
Габи
8
Ньигес
10
Карраско
7
Гризманн
9
Торрес
21
Лопес
22
Наварро
22
Наварро
21
Лопес
14
Хурадо
19
Рейес
19
Рейес
14
Хурадо
10
Кайседо
12
Баптистао
12
Баптистао
10
Кайседо
9
Торрес
18
Парти
18
Парти
9
Торрес
10
Карраско
9
Гамейро
9
Гамейро
10
Карраско
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Стейдж Фронт
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