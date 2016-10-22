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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Эйбар
Эспаньол - Эйбар: обзор матча 22 октября 2016
Эспаньол
22.10.2016, суббота, 14:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 3
Завершен
Эйбар
64'
Э. Перес
73'
П. Пьятти
90+2'
Л. Баптистао
23'
С. Энрих
27'
Д. Рейес (АГ)
44'
Кике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Эйбар
ГОЛ! 3:3!
Л. Баптистао
Пас отдал
Д. Лопес
90'
+2
89'
Желтая карточка
Кике
89'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Кике
Вторая желтая
Ф. Кайседо
84'
80'
Желтая карточка
А. Луна
Желтая карточка
Ф. Кайседо
79'
78'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Т. Инуи
77'
Желтая карточка
Ф. Рико
Желтая карточка
Л. Баптистао
75'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
П. Пьятти
73'
ГОЛ! 2:3!
П. Пьятти
Пас отдал
Л. Баптистао
73'
66'
Замена
Р. Пенья
️️️️
С. Энрих
ГОЛ! 1:3!
Э. Перес
Пас отдал
П. Пьятти
64'
Замена
Э. Перес
️️️️
М. Рока
45'
Замена
А. Мартин
️️️️
Х. Лопес
45'
44'
ГОЛ! 0:3!
Кике
Пас отдал
С. Энрих
37'
Желтая карточка
Т. Инуи
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Рейес
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Энрих
Пас отдал
Кике
17'
Желтая карточка
Ф. Лежен
11'
Желтая карточка
П. Леон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
4
Фран Рико
ПП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Эспаньол
13
Роберто
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
2-2-3-1-2
13
Лопес
13
Рейес
2
Демичелис
21
Рока
5
Лопес
14
Хурадо
21
Лопес
4
Санчес
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Морено
4-2-2-2
13
Риесго
2
Капа
4
Рамис
24
Лежен
13
Луна
4
Рико
14
Дани Гарсия
14
Леон
14
Инуи
19
Кике
9
Энрих
21
Лопес
24
Мартин
24
Мартин
21
Лопес
21
Рока
30
Перес
30
Перес
21
Рока
10
Пьятти
10
Кайседо
10
Кайседо
10
Пьятти
9
Энрих
7
Пенья
7
Пенья
9
Энрих
19
Кике
8
Эскаланте
8
Эскаланте
19
Кике
14
Инуи
8
Гонсалес
8
Гонсалес
14
Инуи
Остались в запасе
Эспаньол
Эйбар
13
Роберто
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
18
Папакоули Диоп
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эспаньол - Эйбар
2
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Стейдж Фронт
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