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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Эспаньол
Вильярреал - Эспаньол: обзор матча 04 марта 2017
Вильярреал
04.03.2017, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
45'
Р. Сориано
80'
С. Бакамбу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Эспаньол
Замена
Р. Борре
️️️️
С. Бакамбу
88'
84'
Замена
П. Диоп
️️️️
М. Рока
ГОЛ! 2:0!
С. Бакамбу
80'
76'
Замена
Э. Перес
️️️️
Х. Лопес
Замена
Родри
️️️️
Р. Сориано
72'
66'
Желтая карточка
О. Дуарте
Замена
Джонатан
️️️️
Р. Сольдадо
63'
56'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
А. Гонсалес
54'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
Пас отдал
М. Гаспар
45'
28'
Желтая карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Х. Коста
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
21
Оскар Мелендо
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
6
Джонатан
ЦП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
30
Эрнан Перес
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-1-2
1
Андрес
24
Коста
27
Гонсалес
4
Руис
2
Гаспар
21
Бруно
14
Тригерос
21
Сориано
70
Кастильехо
9
Сольдадо
94
Бакамбу
3-2-1-3-1
13
Лопес
6
Дуарте
13
Рейес
24
Мартин
21
Рока
5
Лопес
21
Лопес
21
Мелендо
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
94
Бакамбу
19
Борре
19
Борре
94
Бакамбу
21
Сориано
16
Родри
16
Родри
21
Сориано
9
Сольдадо
6
Джонатан
6
Джонатан
9
Сольдадо
21
Рока
18
Диоп
18
Диоп
21
Рока
21
Лопес
30
Перес
30
Перес
21
Лопес
10
Пьятти
10
Кайседо
10
Кайседо
10
Пьятти
Остались в запасе
Вильярреал
Эспаньол
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Вильярреал - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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