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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 03 декабря 2016
Атлетико
03.12.2016, суббота, 22:45
Испания. Примера, 14 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
Желтая карточка
Д. Годин
88'
Замена
С. Ньигес
️️️️
К. Гамейро
83'
77'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Ж. Морено
76'
Замена
С. Севилья
️️️️
Л. Баптистао
75'
Желтая карточка
Ж. Морено
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
71'
Замена
Н. Гайтан
️️️️
Тиагу
68'
56'
Замена
Э. Перес
️️️️
П. Пьятти
Желтая карточка
Коке
30'
23'
Желтая карточка
П. Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
14
Габи
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
18
Хави Фуэго
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
16
Луис
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
6
Коке
5
Тиагу
14
Габи
10
Карраско
7
Гризманн
9
Гамейро
2-2-2-2-2
13
Лопес
13
Рейес
24
Мартин
18
Диоп
5
Лопес
18
Фуэго
4
Санчес
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
9
Гамейро
8
Ньигес
8
Ньигес
9
Гамейро
5
Тиагу
10
Гайтан
10
Гайтан
5
Тиагу
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
12
Баптистао
8
Севилья
8
Севилья
12
Баптистао
7
Морено
10
Кайседо
10
Кайседо
7
Морено
10
Пьятти
30
Перес
30
Перес
10
Пьятти
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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