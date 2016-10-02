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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Вильярреал
Эспаньол - Вильярреал: обзор матча 02 октября 2016
Эспаньол
02.10.2016, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
0 : 0
Завершен
Вильярреал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Вильярреал
90'
Замена
Р. Борре
️️️️
С. Кастильехо
Замена
П. Диоп
️️️️
М. Рока
82'
78'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Н. Сансоне
69'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Р. Сориано
Замена
А. Мартин
️️️️
Х. Антонио Рейес
69'
Желтая карточка
Ж. Морено
65'
Желтая карточка
В. Санчес
54'
52'
Желтая карточка
М. Мусаккио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
13
Диего Рейес
ЦЗ
30
Эрнан Перес
ЛП
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
6
Джонатан
АП
14
Мануэль Тригерос
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Иньиго Перес
Эспаньол
13
Роберто
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Вильярреал
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
12
Пато
ЦФ
1-2-5-2
13
Лопес
13
Рейес
21
Рока
5
Лопес
30
Перес
18
Фуэго
21
Лопес
4
Санчес
19
Рейес
10
Кайседо
7
Морено
4-2-3
1
Асенхо
2
Гаспар
37
Мусаккио
4
Руис
24
Коста
14
Тригерос
21
Сориано
70
Кастильехо
6
Джонатан
11
Сансоне
19
Рейес
24
Мартин
24
Мартин
19
Рейес
21
Рока
18
Диоп
18
Диоп
21
Рока
70
Кастильехо
19
Борре
19
Борре
70
Кастильехо
21
Сориано
90
Черышев
90
Черышев
21
Сориано
11
Сансоне
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Сансоне
Остались в запасе
Эспаньол
Вильярреал
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Эдер Сарабия
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Эспаньол - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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