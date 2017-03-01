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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 01 марта 2017
Сельта
01.03.2017, среда, 23:30
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
21'
Я. Аспас
30'
Д. Васс
28'
Ж. Морено
32'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эспаньол
Замена
П. Шейх
️️️️
Н. Радойя
88'
86'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
П. Пьятти
Замена
Х. Санчес
️️️️
П. Систо
79'
78'
Желтая карточка
Ж. Морено
70'
Желтая карточка
Э. Перес
Желтая карточка
М. Диас
68'
55'
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Х. Фуэго
Замена
С. Гомес
️️️️
Д. Гуидетти
45'
32'
ГОЛ! 2:2!
П. Пьятти
ГОЛ! 2:1!
Д. Васс
30'
28'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Желтая карточка
Д. Гуидетти
24'
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
21'
15'
Замена
Х. Лопес
️️️️
М. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ЛП
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Неманья Радойя
ПП
77
Пионе Систо
ЛФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
24
Папе Шейх
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Марк Рока
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4-3-3
36
Бланко
17
Кастро
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
21
Диас
10
Васс
22
Радойя
77
Систо
10
Аспас
11
Гуидетти
4-1-2-1-2
13
Лопес
22
Наварро
13
Рейес
6
Дуарте
24
Мартин
5
Лопес
30
Перес
18
Фуэго
10
Пьятти
10
Кайседо
7
Морено
11
Гуидетти
21
Гомес
21
Гомес
11
Гуидетти
22
Радойя
24
Шейх
24
Шейх
22
Радойя
77
Систо
19
Санчес
19
Санчес
77
Систо
10
Пьятти
19
Рейес
19
Рейес
10
Пьятти
18
Фуэго
14
Хурадо
14
Хурадо
18
Фуэго
22
Наварро
21
Лопес
21
Лопес
22
Наварро
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
21
Марк Рока
ОП
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
10
Тео Бонгонда
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
25
Джузеппе Росси
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Сельта - Эспаньол
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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