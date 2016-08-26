Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Малага
Эспаньол - Малага: обзор матча 26 августа 2016
Эспаньол
26.08.2016, пятница, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
2 : 2
Завершен
Малага
28'
Ж. Морено
61'
Ж. Морено
67'
Д. Льоренте
90'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Малага
90'
ГОЛ! 2:2!
Шарлес
Пас отдал
И. Камачо
89'
Желтая карточка
И. Камени
Желтая карточка
П. Пьятти
89'
Замена
П. Диоп
️️️️
М. Рока
87'
77'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Кеко
74'
Желтая карточка
Б. Коне
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Э. Перес
70'
Желтая карточка
А. Гонсалес
68'
67'
ГОЛ! 2:1!
Д. Льоренте
64'
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Л. Баптистао
64'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Морено
Пас отдал
П. Пьятти
61'
56'
Замена
Шарлес
️️️️
Ресио
45'
Замена
М. Торрес
️️️️
Ф. Рикка
ГОЛ! 1:0!
Ж. Морено
Пас отдал
Л. Баптистао
28'
9'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Роберто
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
10
Хуанпи
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Малага
13
Аарон Эскандель
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
19
Шарлес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
2-1-4-1-2
13
Роберто
6
Дуарте
27
Гонсалес
21
Рока
18
Фуэго
21
Лопес
4
Санчес
30
Перес
10
Пьятти
12
Баптистао
7
Морено
4-3-2-1
13
Камени
3
Льоренте
16
Рикка
16
Росалес
26
Коне
4
Камачо
20
Кеко
36
Ресио
10
Хуанпи
24
Джони
19
Рамирес
21
Рока
18
Диоп
18
Диоп
21
Рока
30
Перес
19
Рейес
19
Рейес
30
Перес
12
Баптистао
10
Кайседо
10
Кайседо
12
Баптистао
16
Рикка
23
Торрес
23
Торрес
16
Рикка
36
Ресио
19
Шарлес
19
Шарлес
36
Ресио
20
Кеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
20
Кеко
Остались в запасе
Эспаньол
Малага
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Эспаньол - Малага
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Малага
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+