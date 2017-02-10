Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Реал Сосьедад
Эспаньол - Реал Сосьедад: обзор матча 10 февраля 2017
Эспаньол
10.02.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 22 тур
1 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
35'
Э. Перес
26'
К. Вела
61'
А. Ильярраменди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Реал Сосьедад
90'
+3
Замена
Д. Конча
️️️️
М. Оярсабаль
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Зурутуса
85'
Желтая карточка
К. Вела
Замена
А. Васкес
️️️️
Э. Перес
83'
Желтая карточка
Э. Перес
78'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Ф. Кайседо
77'
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Ильярраменди
ГОЛ! 1:1!
Э. Перес
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
35'
Желтая карточка
Д. Рейес
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Пас отдал
И. Мартинес
9'
Замена
Хуанми
️️️️
В. Жозе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
10
Карлос Вела
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Эспаньол
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
24
Давид Конча
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
3-1-4-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
22
Наварро
5
Лопес
19
Рейес
14
Хурадо
18
Фуэго
30
Перес
10
Кайседо
7
Морено
4-3-1-2
28
Рульи
20
Одриосола
26
Мартинес
16
Навас
17
Бершиче
10
Прието
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
10
Вела
12
Виллиан Жозе
10
Кайседо
21
Мелендо
21
Мелендо
10
Кайседо
30
Перес
9
Васкес
9
Васкес
30
Перес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
21
Оярсабаль
24
Конча
24
Конча
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Эспаньол
Реал Сосьедад
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Эспаньол - Реал Сосьедад
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Реал Сосьедад
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
6 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+