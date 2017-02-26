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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Осасуна
Эспаньол - Осасуна: обзор матча 26 февраля 2017
Эспаньол
26.02.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Осасуна
17'
Ф. Кайседо
46'
Х. Мануэль Хурадо
90+1'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Осасуна
ГОЛ! 3:0!
Ж. Морено
90'
+1
Замена
О. Мелендо
️️️️
Ф. Кайседо
89'
76'
Желтая карточка
Ф. Мерида
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Э. Перес
73'
71'
Желтая карточка
А. Беренгер
64'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Хайме
Замена
М. Рока
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
64'
60'
Замена
А. Беренгер
️️️️
Н. Вуядинович
ГОЛ! 2:0!
Х. Мануэль Хурадо
46'
32'
Замена
У. Гарсия
️️️️
К. Кодро
Пенальти не реализован!
Ф. Кайседо
29'
27'
Красная карточка
Ойер
25'
Желтая карточка
Д. Гарсия
24'
Желтая карточка
Э. Ривьер
Желтая карточка
Д. Лопес
24'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кайседо
Пас отдал
Э. Перес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Осасуна
46
Сальваторе Сиригу
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Никола Вуядинович
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
9
Хайме
ПП
19
Кенан Кодро
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Эспаньол
13
Роберто
ВР
21
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
6
Дуарте
22
Наварро
5
Лопес
14
Хурадо
30
Перес
10
Пьятти
7
Морено
10
Кайседо
3-2-3-2
46
Сиригу
5
Гарсия
22
Вуядинович
18
Клер
6
Ойер
24
Лоэ
9
Хайме
23
Чаушич
10
Де лас Куэвас
97
Ривьер
19
Кодро
14
Хурадо
21
Рока
21
Рока
14
Хурадо
10
Кайседо
21
Мелендо
21
Мелендо
10
Кайседо
30
Перес
19
Рейес
19
Рейес
30
Перес
22
Вуядинович
7
Беренгер
7
Беренгер
22
Вуядинович
19
Кодро
15
Гарсия
15
Гарсия
19
Кодро
9
Хайме
8
Мерида
8
Мерида
9
Хайме
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
13
Роберто
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
0
Марио Фернандес
ВР
10
Роберто Торрес
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Петар Васильевич
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
21
Хави Лопес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
0
Марио Фернандес
ВР
10
Роберто Торрес
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Петар Васильевич
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Стейдж Фронт
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