Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Гранада
Эспаньол - Гранада: обзор матча 21 января 2017
Эспаньол
21.01.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 1
Завершен
Гранада
11'
Х. Антонио Рейес
32'
П. Пьятти
48'
М. Наварро
23'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Гранада
90'
+2
Желтая карточка
А. Перейра
Замена
С. Севилья
️️️️
Х. Антонио Рейес
81'
77'
Замена
А. Буэно
️️️️
Р. Крхин
Замена
М. Рока
️️️️
Э. Перес
75'
49'
Желтая карточка
Д. Фулкье
ГОЛ! 3:1!
М. Наварро
Пас отдал
Х. Антонио Рейес
48'
45'
Замена
Э. Понсе
️️️️
Ж. Бога
45'
Замена
Г. Силва
️️️️
Ф. Табану
ГОЛ! 2:1!
П. Пьятти
Пас отдал
Х. Мануэль Хурадо
32'
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Перейра
18'
Желтая карточка
С. Ингасон
ГОЛ! 1:0!
Х. Антонио Рейес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
АП
18
Хави Фуэго
ПП
7
Жерар Морено
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Гранада
13
Гильермо Очоа
ВР
18
Давид Ломбан
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
11
Али Малль
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Хави Маркес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
3-1-2-2-2
13
Лопес
24
Мартин
13
Рейес
22
Наварро
5
Лопес
14
Хурадо
18
Фуэго
10
Пьятти
19
Рейес
30
Перес
7
Морено
3-1-2-2-2
13
Очоа
20
Фулкье
15
Ингасон
18
Ломбан
16
Сампер
21
Крхин
27
Табану
8
Перейра
13
Бога
11
Малль
11
Кравец
30
Перес
21
Рока
21
Рока
30
Перес
19
Рейес
8
Севилья
8
Севилья
19
Рейес
27
Табану
11
Силва
11
Силва
27
Табану
21
Крхин
19
Буэно
19
Буэно
21
Крхин
13
Бога
9
Понсе
9
Понсе
13
Бога
Остались в запасе
Эспаньол
Гранада
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Виктор Альварес
ЛЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
13
Ойер
ВР
10
Хави Маркес
ЦП
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Эспаньол - Гранада
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Стейдж Фронт
Новости команд
Все
Эспаньол
Гранада
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+