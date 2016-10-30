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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 30 октября 2016
Бетис
30.10.2016, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 10 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
62'
Д. Рейес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
82'
Замена
М. Демичелис
️️️️
Э. Перес
Замена
А. Алегрия
️️️️
Р. Наварро
80'
79'
Желтая карточка
В. Санчес
76'
Замена
П. Диоп
️️️️
П. Пьятти
70'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Л. Баптистао
Желтая карточка
Ф. Гутьеррес
69'
66'
Желтая карточка
П. Пьятти
Замена
А. Сехудо
️️️️
Хоакин
64'
Замена
М. Науэль
️️️️
Ж. Мартен
64'
62'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рейес
Пас отдал
П. Пьятти
55'
Желтая карточка
Э. Перес
Желтая карточка
Ж. Мартен
54'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Петрос
ОП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
4-1-2-1-2
1
Адан
2
Пеццелла
3
Мартинес
12
Наварро
2
Манди
6
Петрос
21
Гутьеррес
8
Мартен
17
Хоакин
24
Кастро
19
Санабрия
2-2-3-1-2
13
Лопес
13
Рейес
24
Мартин
21
Рока
5
Лопес
30
Перес
4
Санчес
18
Фуэго
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
17
Хоакин
16
Сехудо
16
Сехудо
17
Хоакин
8
Мартен
77
Науэль
77
Науэль
8
Мартен
12
Наварро
15
Алегрия
15
Алегрия
12
Наварро
30
Перес
2
Демичелис
2
Демичелис
30
Перес
10
Пьятти
18
Диоп
18
Диоп
10
Пьятти
12
Баптистао
19
Рейес
19
Рейес
12
Баптистао
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Бетис - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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