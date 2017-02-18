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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Эспаньол
Реал - Эспаньол: обзор матча 18 февраля 2017
Реал
18.02.2017, суббота, 18:15
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
33'
А. Мората
83'
Г. Бэйл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Эспаньол
ГОЛ! 2:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Иско
83'
Желтая карточка
Каземиро
82'
82'
Замена
А. Васкес
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Замена
Марсело
️️️️
Начо
81'
80'
Желтая карточка
А. Мартин
Замена
Г. Бэйл
️️️️
А. Мората
71'
68'
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
Каземиро
️️️️
М. Ковачич
61'
53'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
Иско
48'
46'
Замена
Э. Перес
️️️️
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
М. Ковачич
41'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Иско
33'
28'
Желтая карточка
Ж. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Хави Фуэго
ОП
18
Папакоули Диоп
ОП
5
Давид Лопес
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Реал
1
Рубен Янес
ВР
12
Марсело
ЛЗ
5
Каземиро
ОП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
21
Марк Рока
ОП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-2-2-2
1
Касилья
6
Начо
3
Пепе
19
Варан
14
Карвахаль
8
Ковачич
8
Кроос
22
Иско
17
Васкес
21
Мората
7
Роналду
3-3-1-2-1
13
Лопес
13
Рейес
6
Дуарте
24
Мартин
18
Фуэго
18
Диоп
5
Лопес
14
Хурадо
19
Рейес
10
Пьятти
7
Морено
6
Начо
12
Марсело
12
Марсело
6
Начо
8
Ковачич
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Ковачич
21
Мората
18
Бэйл
18
Бэйл
21
Мората
19
Рейес
30
Перес
30
Перес
19
Рейес
14
Хурадо
9
Васкес
9
Васкес
14
Хурадо
Остались в запасе
Реал
Эспаньол
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
23
Хамес Родригес
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
10
Марко Асенсио
ПВ
1
Рубен Янес
ВР
23
Хамес Родригес
АП
9
Мариано Диас
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Реал - Эспаньол
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Бернабеу
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