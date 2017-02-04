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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эспаньол
Малага - Эспаньол: обзор матча 04 февраля 2017
Малага
04.02.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
8
Пабло Форнальс
ЛП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
АП
18
Хави Фуэго
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Малага
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
20
Кеко
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-4-2-1
13
Камени
2
Демичелис
16
Росалес
23
Эрнандес
8
Форнальс
5
Кастро
27
Хуанкар
4
Камачо
10
Онтиверос
10
Хуанпи
27
Сантос
3-1-2-2-2
13
Лопес
22
Наварро
13
Рейес
24
Мартин
5
Лопес
18
Фуэго
14
Хурадо
19
Рейес
10
Пьятти
7
Морено
30
Перес
Остались в запасе
Малага
Эспаньол
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
17
Дуда
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
17
Дуда
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Малага - Эспаньол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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