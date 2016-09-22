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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Эспаньол
Осасуна - Эспаньол: обзор матча 22 сентября 2016
Осасуна
22.09.2016, четверг, 21:00
Испания. Примера, 5 тур
1 : 2
Завершен
Эспаньол
68'
С. Леон
42'
Л. Баптистао
72'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Эспаньол
Замена
К. Кодро
️️️️
Т. Боннин
90'
88'
Замена
Д. Рейес
️️️️
Э. Перес
Желтая карточка
С. Леон
87'
72'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Морено
Пас отдал
М. Рока
ГОЛ! 1:1!
С. Леон
Пас отдал
Хайме
68'
66'
Замена
А. Васкес
️️️️
Л. Баптистао
63'
Замена
М. Рока
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
М. Олавиде
️️️️
А. Беренгер
54'
51'
Желтая карточка
П. Диоп
Замена
О. Риера
️️️️
И. Гарсия
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Х. Лопес
Желтая карточка
Д. Гарсия
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
0
Марио Фернандес
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
30
Тано Боннин
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
6
Ойер
ОП
20
Иманол Гарсия
ЦП
9
Хайме
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
5
Давид Лопес
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Жерар Морено
АП
18
Хави Фуэго
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Осасуна
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
35
Мигель Олавиде
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
19
Кенан Кодро
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-1-2-2-1
0
Фернандес
29
Фуэнтес
15
Гарсия
5
Гарсия
30
Боннин
6
Ойер
20
Гарсия
9
Хайме
10
Торрес
7
Беренгер
11
Леон
1-2-4-1-2
13
Лопес
6
Дуарте
18
Диоп
5
Лопес
18
Фуэго
19
Рейес
21
Лопес
4
Санчес
7
Морено
12
Баптистао
30
Перес
7
Беренгер
35
Олавиде
35
Олавиде
7
Беренгер
20
Гарсия
21
Риера
21
Риера
20
Гарсия
30
Боннин
19
Кодро
19
Кодро
30
Боннин
19
Рейес
21
Рока
21
Рока
19
Рейес
30
Перес
13
Рейес
13
Рейес
30
Перес
12
Баптистао
9
Васкес
9
Васкес
12
Баптистао
Остались в запасе
Осасуна
Эспаньол
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Главный тренер
Энрике Мартин
13
Роберто
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Наужет Перес
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
34
Айтор Бунюэль
ЦЗ
8
Фран Мерида
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Мартин
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Осасуна - Эспаньол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Эль Садар
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