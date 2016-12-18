Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 18 декабря 2016
Барселона
18.12.2016, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
4 : 1
Завершен
Эспаньол
18'
Л. Суарес
67'
Л. Суарес
68'
Ж. Альба
90'
Л. Месси
79'
Д. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
ГОЛ! 4:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
90'
Желтая карточка
Ж. Альба
86'
80'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
П. Пьятти
79'
ГОЛ! 3:1!
Д. Лопес
Пас отдал
Ж. Морено
Замена
С. Умтити
️️️️
С. Бускетс
75'
71'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Ф. Кайседо
ГОЛ! 3:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Л. Месси
68'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
67'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Суарес
66'
65'
Желтая карточка
Ф. Кайседо
53'
Замена
Роберто
️️️️
Д. Лопес
52'
Травма
Д. Лопес
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
А. Иньеста
18'
13'
Желтая карточка
А. Мартин
10'
Желтая карточка
П. Пьятти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
(К)
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
21
Хави Лопес
(К)
ПЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
3-1-2-3-1
1
тер Стеген
18
Альба
3
Пике
14
Маскерано
5
Бускетс
6
Роберто
8
Иньеста
10
Неймар
4
Суарес
10
Месси
9
Суарес
3-2-2-1-2
13
Лопес
21
Лопес
13
Рейес
24
Мартин
18
Диоп
5
Лопес
18
Фуэго
14
Хурадо
10
Пьятти
7
Морено
10
Кайседо
5
Бускетс
14
Умтити
14
Умтити
5
Бускетс
4
Суарес
12
Рафинья
12
Рафинья
4
Суарес
10
Кайседо
21
Мелендо
21
Мелендо
10
Кайседо
13
Лопес
13
Роберто
13
Роберто
13
Лопес
10
Пьятти
19
Рейес
19
Рейес
10
Пьятти
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
21
Марк Рока
ОП
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
66
Арда Туран
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Барселона - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Камп Ноу
Новости команд
Все
Барселона
Эспаньол
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
16 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
16 ноября
4
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+