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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Эспаньол
Севилья - Эспаньол: обзор матча 20 августа 2016
Севилья
20.08.2016, суббота, 23:15
Испания. Примера, 1 тур
6 : 4
Завершен
Эспаньол
15'
П. Сарабия
22'
Л. Вьетто
45+1'
Л. Вьетто
54'
Ф. Васкес
66'
В. Бен-Йеддер
74'
Х. Кийотаке
8'
П. Пьятти
26'
Э. Перес
44'
В. Санчес
79'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Эспаньол
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Н. Пареха
83'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Вьетто
80'
79'
ГОЛ! 6:4!
Ж. Морено
Замена
В. Иборра
️️️️
В. Бен-Йеддер
75'
ГОЛ! 6:3!
Х. Кийотаке
Пас отдал
Ф. Васкес
74'
69'
Замена
Х. Фуэго
️️️️
Р. Дуарте
69'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Э. Перес
ГОЛ! 5:3!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
П. Сарабия
66'
Желтая карточка
Л. Вьетто
64'
ГОЛ! 4:3!
Ф. Васкес
Пас отдал
П. Сарабия
54'
45'
+2
Желтая карточка
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:3!
Л. Вьетто
45'
+1
44'
ГОЛ! 2:3!
В. Санчес
Пас отдал
П. Пьятти
Желтая карточка
Г. Меркадо
41'
38'
Желтая карточка
Э. Перес
37'
Замена
М. Сиани
️️️️
О. Дуарте
26'
ГОЛ! 2:2!
Э. Перес
Пас отдал
П. Пьятти
ГОЛ! 2:1!
Л. Вьетто
Пас отдал
Х. Кийотаке
22'
ГОЛ! 1:1!
П. Сарабия
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Пьятти
Пас отдал
Л. Баптистао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
АП
20
Франко Васкес
АП
10
Хироши Кийотаке
ПП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
30
Эрнан Перес
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
13
Хосе Антонио Каро
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-1-3-3
15
Серхио Рико
2
Пареха
25
Меркадо
25
Мариано
10
Кийотаке
7
Витоло
20
Васкес
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
15
Н'Зонзи
3-1-3-1-2
13
Роберто
27
Гонсалес
6
Дуарте
5
Дуарте
18
Диоп
30
Перес
21
Лопес
4
Санчес
10
Пьятти
7
Морено
12
Баптистао
2
Пареха
16
Гонсалес
16
Гонсалес
2
Пареха
10
Бен-Йеддер
10
Иборра
10
Иборра
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
32
Корреа
32
Корреа
10
Вьетто
6
Дуарте
13
Сиани
13
Сиани
6
Дуарте
30
Перес
19
Рейес
19
Рейес
30
Перес
5
Дуарте
18
Фуэго
18
Фуэго
5
Дуарте
Остались в запасе
Севилья
Эспаньол
13
Хосе Антонио Каро
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Пау Лопес
ВР
8
Сальвадор Севилья
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Севилья - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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