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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Депортиво
Эспаньол - Депортиво: обзор матча 06 января 2017
Эспаньол
06.01.2017, пятница, 22:45
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
63'
Ж. Морено
59'
С. Боргес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Депортиво
90'
+2
Замена
Б. Валле Балонга
️️️️
Ф. Андоне
90'
Вторая желтая
Хуанфран
85'
Замена
Луизиньо
️️️️
Б. Гама
Замена
О. Дуарте
️️️️
В. Санчес
84'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Э. Перес
75'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
С. Севилья
75'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
С. Боргес
Пас отдал
Э. Чолак
Желтая карточка
С. Севилья
27'
24'
Желтая карточка
Гильерме
17'
Желтая карточка
Хуанфран
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Роберто
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
18
Хави Фуэго
ПП
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Депортиво
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
6
Рауль Альбентоса
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Гильерме
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
8
Эмре Чолак
ПП
7
Флорин Андоне
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
28
Оскар Пинчи
ЦП
21
Марлос Морено
ПВ
19
Борха Валле Балонга
ЦФ
2-1-3-2-2
13
Роберто
24
Мартин
13
Рейес
5
Лопес
8
Севилья
4
Санчес
18
Фуэго
10
Пьятти
14
Хурадо
7
Морено
30
Перес
3-5-2
22
Тытонь
6
Альбентоса
26
Сидней
3
Наварро
8
Чолак
5
Боргес
8
Гильерме
24
Хуанфран
16
Гама
13
Хоселу
7
Андоне
30
Перес
21
Мелендо
21
Мелендо
30
Перес
4
Санчес
6
Дуарте
6
Дуарте
4
Санчес
8
Севилья
10
Кайседо
10
Кайседо
8
Севилья
16
Гама
16
Луизиньо
16
Луизиньо
16
Гама
7
Андоне
19
Валле Балонга
19
Валле Балонга
7
Андоне
Остались в запасе
Эспаньол
Депортиво
21
Марк Рока
ОП
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
21
Марлос Морено
ПВ
1
Герман Люкс
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
28
Оскар Пинчи
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
1
Андрес Прието
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Остались в запасе
21
Марлос Морено
ПВ
1
Герман Люкс
ВР
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
28
Оскар Пинчи
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эспаньол - Депортиво
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Стейдж Фронт
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