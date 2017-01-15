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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Эспаньол
Валенсия - Эспаньол: обзор матча 15 января 2017
Валенсия
15.01.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 18 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
17'
М. Монтойя
73'
С. Мина
85'
Д. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Эспаньол
Замена
З. Баккали
️️️️
С. Мина
90'
+3
Замена
М. Суарес
️️️️
А. Сантос
89'
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Лопес
Желтая карточка
Д. Алвес
75'
ГОЛ! 2:0!
С. Мина
73'
69'
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
С. Севилья
Замена
Ж. Канселу
️️️️
М. Эль-Хаддади
67'
Желтая карточка
М. Эль-Хаддади
59'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
57'
Желтая карточка
Д. Парехо
56'
Желтая карточка
К. Солер
54'
54'
Замена
О. Мелендо
️️️️
А. Васкес
ГОЛ! 1:0!
М. Монтойя
Пас отдал
Нани
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
18
Карлос Солер
ПП
77
Санти Мина
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
РФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
18
Хави Фуэго
ПП
9
Альваро Васкес
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
4-3-1-2
25
Алвес
14
Гайя
24
Гарай
33
Сантос
33
Монтойя
10
Парехо
33
Перес
18
Солер
17
Нани
77
Мина
16
Эль-Хаддади
3-1-2-1-3
13
Лопес
13
Рейес
6
Дуарте
24
Мартин
5
Лопес
18
Фуэго
8
Севилья
14
Хурадо
7
Морено
30
Перес
9
Васкес
77
Мина
11
Баккали
11
Баккали
77
Мина
33
Сантос
4
Суарес
4
Суарес
33
Сантос
16
Эль-Хаддади
2
Канселу
2
Канселу
16
Эль-Хаддади
9
Васкес
21
Мелендо
21
Мелендо
9
Васкес
8
Севилья
19
Рейес
19
Рейес
8
Севилья
Остались в запасе
Валенсия
Эспаньол
10
Федерико Картабия
ПВ
1
Хауме
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
1
Хауме
ВР
10
Альваро Медран
ЦП
30
Винисиус Араужо
ЦФ
Остались в запасе
21
Марк Рока
ОП
13
Роберто
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
Главный тренер
Сальвадор Гонсалес Воро
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Валенсия - Эспаньол
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Месталья
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