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    Сальвадор Гонсалес Воро

    Тренер
    Имя Сальвадор
    Фамилия Гонсалес Воро
    Гражданство Испания
    Дата рождения 9 октября 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Валенсия 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    02.02.2023 Реал 2 : 0 Валенсия
    05.02.2023 Жирона 1 : 0 Валенсия
    11.02.2023 Валенсия 1 : 2 Атлетик
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