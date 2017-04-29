Тренер «Валенсии» рассчитывает на победу в матче с «Реалом»

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Гонсалес Воро признался, что отправляется в Мадрид на матч 35-го тура испанской Примеры с «Реалом» в расчете на победу. По его словам, это был бы фантастический результат.

«Мы отправимся в Мадрид с надеждой на победу. При том, что «Реал» сражается за чемпионство, такой соперник на заключительном отрезке сезона является достаточной мотивацией для нас. Будет приятно победить такую сильную команду.

С какой командой «Реала» было бы лучше сыграть – с командой-А или командой-В? Я бы предпочел сыграть с молодежным составом командой-С. Все видят и знают, что «Реал» играет на фантастическом уровне. Те футболисты, которые выходят на поле, пытаются использовать свои шансы для закрепления в составе. Кто бы ни вышел у них на поле, его нельзя недооценивать», – считает Воро.

Матч 35-го тура испанской Примеры «Реал» – «Валенсия» состоится в субботу, 29 апреля, в 17:15 по московскому времени.