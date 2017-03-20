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    Тренер «Валенсии»: «Арбитр справился с матчем, кроме одной ошибки»

    Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Воро не стал обвинять судью в поражении своей команды в матче с «Барселоной», отметив лишь единственную его ошибку.

    «Пенальти в наши ворота, а также удаление в концовке первого тайма сказались на результате матча. Поэтому мы показали разный футбол в двух таймах.

    Что же касается работы арбитра, то за исключением одной ошибки он в целом справился со своими обязанностями сносно. Мы расстроены, так как игроки «Валенсии» не жалели сил на поле. Мы пытались добиться положительного результата до финального свистка», – сказал Воро.

    Матч 28-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 4:2.

    Источник: Marca

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    20.03.2017 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 21 марта 2017, 02:28

      Тренер согласен с судьей ну школьные глоры сидящие на диване ни как не угоманятся

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