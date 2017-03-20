Тренер «Валенсии»: «Арбитр справился с матчем, кроме одной ошибки»

Главный тренер «Валенсии» Сальвадор Воро не стал обвинять судью в поражении своей команды в матче с «Барселоной», отметив лишь единственную его ошибку.

«Пенальти в наши ворота, а также удаление в концовке первого тайма сказались на результате матча. Поэтому мы показали разный футбол в двух таймах.

Что же касается работы арбитра, то за исключением одной ошибки он в целом справился со своими обязанностями сносно. Мы расстроены, так как игроки «Валенсии» не жалели сил на поле. Мы пытались добиться положительного результата до финального свистка», – сказал Воро.

Матч 28-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Валенсия» закончился со счетом 4:2.