Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Эспаньол
Леганес - Эспаньол: обзор матча 16 апреля 2017
Леганес
16.04.2017, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 32 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
90'
Л. Баптистао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Эспаньол
90'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баптистао
Пас отдал
Ж. Морено
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Шимановски
88'
86'
Замена
М. Наварро
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
76'
Замена
Э. Перес
️️️️
П. Пьятти
Замена
Д. Тимор
️️️️
Р. Перес
68'
65'
Замена
Л. Баптистао
️️️️
Ф. Кайседо
Желтая карточка
Р. Перес
63'
Замена
Лусиано
️️️️
М. Анхель Герреро
62'
53'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
18
Габриэл
АП
39
Эрик Моран
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
13
Диего Рейес
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
14
Саму
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
Эспаньол
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
30
Эрнан Перес
ЦФ
4-3-1-2
1
Эррерин
3
Марин
21
Мантовани
22
Сиовас
2
Тито
21
Перес
8
Шимановски
39
Моран
18
Габриэл
10
Герреро
25
Эль-Жар
2-2-3-1-2
13
Лопес
13
Рейес
24
Мартин
21
Рока
5
Лопес
14
Хурадо
21
Лопес
18
Фуэго
10
Пьятти
7
Морено
10
Кайседо
8
Шимановски
11
Мачис
11
Мачис
8
Шимановски
21
Перес
24
Тимор
24
Тимор
21
Перес
10
Герреро
10
Лусиано
10
Лусиано
10
Герреро
14
Хурадо
22
Наварро
22
Наварро
14
Хурадо
10
Кайседо
12
Баптистао
12
Баптистао
10
Кайседо
10
Пьятти
30
Перес
30
Перес
10
Пьятти
Остались в запасе
Леганес
Эспаньол
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
14
Саму
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
14
Саму
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Леганес - Эспаньол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Эспаньол
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+