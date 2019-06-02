Причиной аварии с участием Рейеса стали превышение скорости и прокол колеса

колесо сделало ба-бах, что сказать .. кузена жаль.
Эксперты установили вероятные причины аварии, в результате которой погиб испанский футболист Хосе Антонио Рейес.
Спортсмен ушел из жизни в субботу. Ему было 35 лет.
По информации Mundo Deportivo, дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие превышения скорости и прокола колеса.
Согласно расчетам специалистов, автомобиль Mercedes-Benz S550, которым управлял Рейес, двигался со скоростью 237 километров в час.
Когда пробилось колесо, машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Помимо футболиста погиб его 23-летний кузен.
Погиб Хосе Антонио Рейес. Но мы его не забудем