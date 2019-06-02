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    Причиной аварии с участием Рейеса стали превышение скорости и прокол колеса

    Эксперты установили вероятные причины аварии, в результате которой погиб испанский футболист Хосе Антонио Рейес.

    Спортсмен ушел из жизни в субботу. Ему было 35 лет.

    По информации Mundo Deportivo, дорожно-транспортное происшествие произошло вследствие превышения скорости и прокола колеса.

    Согласно расчетам специалистов, автомобиль Mercedes-Benz S550, которым управлял Рейес, двигался со скоростью 237 километров в час.

    Когда пробилось колесо, машина вылетела с трассы, перевернулась и загорелась. Помимо футболиста погиб его 23-летний кузен.

    Погиб Хосе Антонио Рейес. Но мы его не забудем

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29312

      portero 4 минуты назад

      колесо сделало ба-бах, что сказать .. кузена жаль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6079

      KLIM777 3 часа назад

      237 км в час? Всего лишь? жаль, что об умерших либо хорошо, либо никак.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7107

      Cules2013 3 часа назад

      Глупо вышло, но у действий есть последствия, а люди совсем не бессмертны.

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