Погиб Хосе Антонио Рейес

Но мы его не забудем.

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Бывший футболист «Арсенала», «Реала», «Севильи» и «Атлетико» Хосе Антонио Рейес скончался в автомобильной аварии в Испании. Инцидент произошел в городе Утрера, в котором родился полузащитник.

По предварительной информации, причиной ДТП стало превышение скорости. Вместе с Рейесом в ДТП погиб его 23-летний двоюродный брат.

У 35-летнего Рейеса была отличная карьера: он выступал в больших клубах, выиграл множество трофеев и до последнего дня играл в футбол. Сегодняшний финал ЛЧ в Мадриде, где Рейес играл сразу за два клуба, начнется с минуты молчания.

Его последний клуб – «Эстремадура»

«Эстремадура» – молодой клуб, основанный всего в 2007 году вместо обанкротившейся одноименной команды. В прошлом сезоне клуб вышел в Сегунду, а в этом – пытается закрепиться в ней, в настоящее время занимая 15 место.

Рейес вернулся в Испанию этой зимой: до этого он полгода играл в Китае. В «Эстремадуре» он воссоединился с Диего Капелем, своим партнером по команде из «Севильи», за которую Рейес сыграл 109 матчей.

Контракт Рейеса с «Эстремадурой» был рассчитан всего на 5 месяцев, до этого июня. Весьма возможно, что уже через пару недель Рейес объявил бы о завершении карьеры.

Рейеса запомнят как пятикратного обладателя Лиги Европы

До этого момента в мире было лишь два действующих футболиста, выигрывавших пять европейских трофеев: Хосе Рейес и Криштиану Роналду.

Помимо пяти кубков Лиги Европы он один раз выигрывал Суперкубок УЕФА и Кубок Интертото, а его лучший результат в ЛЧ – серебро с «Арсеналом».

Хосе Антонио Рейес – важнейшая фигура в истории испанского футбола. С 2010 по 2016 год испанские команды 5 раз выигрывали Лигу Европы, и каждый раз Рейес был частью этого триумфа.

Помимо этого, Рейес стал первым испанцем, выигравшим АПЛ. Вместе с «Арсеналом» он закончил сезон первым в 2004-м.

Бывшие клубы Рейеса выразили соболезнования

На данный момент о трагедии написали «Севилья», «Атлетико», «Арсенал», «Эстремадура», «Эспаньол» и «Кордова». К ним присоединились и иностранные клубы: «Барселона», «Манчестер Сити», «Бавария», «Челси», «Зенит», «Боруссия», «Ливерпуль», «Брайтон», «Фенербахче» и другие.

text text text Публикация от text (@cescf4bregas) 1 Июн 2019 в 5:11 PDT

«Мой первый большой друг в мире футбола, мой сосед по комнате, который всегда спал с кондиционером даже при -10. Скромный парень с улыбкой на лице, великий футболист и великий человек. Сегодняшний день просто не мог начаться хуже.

Я никогда не забуду, как ты и твоя семья встретили меня на мое первое Рождество в Англии, когда я был один и мне было 16 лет. Я никогда не забуду наши матчи в теннисбол в спортивном зале до и после занятий. Наша связка на поле тоже была особенной, так как мне всегда было легко найти тебя на поле, чтобы ты забил. Я всегда говорил, что ты был одним из самых больших талантов нашего футбола, и я знаю, что я прав.

Два дня назад я рассказывал о тебе в интервью, кто знает, может это знак, что я тебя вспомнил, мой большой друг. Я никогда тебя не забуду, мы никогда тебя не забудем. Ты всегда в наших сердцах. Покойся с миром, Хосе Антонио Рейес.

Я очень тебя люблю. Сеск».

Сеск Фабрегас, экс-футболист «Арсенала».

twit text — Freddie Ljungberg (@freddie) 1 июня 2019 г.

«Я поражен новостями о моем бывшем партнере по команде, Хосе Антонио Рейесе. Он ушел слишком рано, мои мысли с его семьей и близкими». Фредди Лундберг, экс-футболист «Арсенала».

twit text — Thierry Henry (@ThierryHenry) 1 июня 2019 г.

«Я опустошен печальными новостями о Хосе Антонио Рейесе. Превосходный игрок, великолепный партнер по команде и выдающийся человек. Я желаю сил и отваги его семье и близким в это непростое время». Тьерри Анри, экс-футболист «Арсенала».

twit text — Piers Morgan (@piersmorgan) 1 июня 2019 г.

«Непобедимые, одна из величайших команд в истории футбола вместе с Хосе Антонио Рейесом. Это очень печальный день для семьи Хосе, его бывших партнеров по команде и всех болельщиков «Арсенала». Пирс Морган, британский журналист.

twit text — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 1 июня 2019 г.

«Это ужасно. «Севилья» сообщила о смерти 35-летнего Хосе Антонио Рейеса в автокатастрофе. У него осталась жена и трое детей. Всеми любимая легенда «Арсенала» и обладатель рекорда по победам в Лиге Европы. У меня нет слов». Танкреди Палмери, итальянский журналист.