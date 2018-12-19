Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП

Бывший полузащитник «Севильи», «Арсенала», «Реала» и «Атлетико» Хосе Антонио Рейес скончался сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия.

О подробностях инцидента не сообщается. Футболисту было 35 лет. В последнее время он выступал за «Эстремадуру».

Также в своей карьере испанец защищал цвета «Бенфики», «Эспаньола», «Кордобы» и «Синьцзян Тяньшань Леопард».

За все время выступлений хавбек провел на профессиональном уровне 641 матч, забил 96 голов и сделал 118 результативных передач.

Рейес – чемпион Испании, чемпион Англии, пятикратный победитель Лиги Европы, финалист Лиги чемпионов и обладатель Суперкубка УЕФА.

Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразил «Арсенал».