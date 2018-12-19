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    Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП

    Бывший полузащитник «Севильи», «Арсенала», «Реала» и «Атлетико» Хосе Антонио Рейес скончался сегодня в результате дорожно-транспортного происшествия.

    О подробностях инцидента не сообщается. Футболисту было 35 лет. В последнее время он выступал за «Эстремадуру».

    Также в своей карьере испанец защищал цвета «Бенфики», «Эспаньола», «Кордобы» и «Синьцзян Тяньшань Леопард».

    • За все время выступлений хавбек провел на профессиональном уровне 641 матч, забил 96 голов и сделал 118 результативных передач.
    • Рейес – чемпион Испании, чемпион Англии, пятикратный победитель Лиги Европы, финалист Лиги чемпионов и обладатель Суперкубка УЕФА.

    Свои соболезнования в связи с трагедией уже выразил «Арсенал».

    Источник: Твиттер «Севильи»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +898

      lek! 42 минуты назад

      Только месяц назад вспоминал его , жаль Хосе .

      0
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      Рейтинг: +877

      Dizayner 51 минуту назад

      блин как же так

      0
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      Рейтинг: +382

      LMI 1 час назад

      Наш непобедимый. Светлая память

      0
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    • ...
      Рейтинг: +424

      SanInstructor 1 час назад

      R.I.P.

      0
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      Рейтинг: +15

      serentsio 1 час назад

      Техничный был игрок...жаль.

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      Рейтинг: +7064

      Cules2013 1 час назад

      Обалдеть, как так...

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      Рейтинг: +6002

      KLIM777 1 час назад

      Жесть. Светлая память!

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