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    Канисарес: «Езда на автомобиле с высокой скоростью – это плохой поступок. Рейес не заслуживает, чтобы его считали героем»

    Экс-голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мыслями о гибели Хосе Антонио Рейеса.

    • В субботу 35-летний футболист погиб в результате автомобильной аварии.
    • Причиной ДТП стали превышение скорости и прокол колеса.
    • Машина, которой управлял Рейес, двигалась со скоростью 237 километров в час, а когда пробилось колесо, вылетела с трассы, перевернулась и загорелась.

    «Езда на автомобиле с высокой скоростью – это плохой поступок. В итоге погиб не только водитель. Рейес не заслуживает, чтобы его считали героем. Однако, это не значит, что я не жалею о произошедшем и не молюсь о душах погибших», – написал Канисарес в твиттере.

    Погиб Хосе Антонио Рейес. Но мы его не забудем

    Источник: Твиттер Сантьяго Канисареса

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    Сегодня, 08:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5315

      mihail200606 49 секунд назад

      Кто из нас скорость не превышал.. Канисарес тоже скорее всего.. Так что нечего умничать. Молишься и молись тихо..

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      Рейтинг: +6079

      KLIM777 10 минут назад

      полностью согласен!

      Унес жизнь своего брата, да еще мог унести жизни других людей. Как футболист хорош, а как человек полный ноль.

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