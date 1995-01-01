Канисарес: «Езда на автомобиле с высокой скоростью – это плохой поступок. Рейес не заслуживает, чтобы его считали героем»

Экс-голкипер сборной Испании Сантьяго Канисарес поделился мыслями о гибели Хосе Антонио Рейеса.

В субботу 35-летний футболист погиб в результате автомобильной аварии.

Причиной ДТП стали превышение скорости и прокол колеса.

Машина, которой управлял Рейес, двигалась со скоростью 237 километров в час, а когда пробилось колесо, вылетела с трассы, перевернулась и загорелась.

«Езда на автомобиле с высокой скоростью – это плохой поступок. В итоге погиб не только водитель. Рейес не заслуживает, чтобы его считали героем. Однако, это не значит, что я не жалею о произошедшем и не молюсь о душах погибших», – написал Канисарес в твиттере.

Погиб Хосе Антонио Рейес. Но мы его не забудем