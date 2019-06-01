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    Финал ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» начнется с минуты молчания в память о Рейесе

    Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» начнется с минуты молчания в память о полузащитнике Хосе Антонио Рейесе.

    Сегодня бывший футболист «Севильи», «Арсенала», «Реала» и «Атлетико» погиб в возрасте 35 лет в результате дорожно-транспортного происшествия.

    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    01.06.2019 16:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3856

      Агасфер 20 часов назад

      Лучше с лозунга :"Граждане,соблюдайте Правила дорожного движения,хотя бы в память о безвинных жертвах ДТП!"

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