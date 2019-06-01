Финал ЛЧ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Финальный матч Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» начнется с минуты молчания в память о полузащитнике Хосе Антонио Рейесе.

Сегодня бывший футболист «Севильи», «Арсенала», «Реала» и «Атлетико» погиб в возрасте 35 лет в результате дорожно-транспортного происшествия.

Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП