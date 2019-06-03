Руководители «Севильи» и близкие простились с Рейесом. Тело кремируют

В Утрере состоялась церемония прощания с экс-нападающим сборной Испании Хосе Антонио Рейесом, погибшим 1-го июня в результате ДТП.

Представители «Севильи» и близкие испанца простились с ним в церкви родного города. Сегодня тело кремируют.

«Севилья» – родной клуб Рейеса. Он выступал за клуб с 1999 по 2004 год и в период 2012-2016. Форвард также играл в «Арсенале», «Реале» и «Атлетико».

В память о Рейесе финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» начался с минуты молчания.

Погиб Хосе Антонио Рейес. Но мы его не забудем