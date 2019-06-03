Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Руководители «Севильи» и близкие простились с Рейесом. Тело кремируют

    В Утрере состоялась церемония прощания с экс-нападающим сборной Испании Хосе Антонио Рейесом, погибшим 1-го июня в результате ДТП.

    Представители «Севильи» и близкие испанца простились с ним в церкви родного города. Сегодня тело кремируют.

    «Севилья» – родной клуб Рейеса. Он выступал за клуб с 1999 по 2004 год и в период 2012-2016. Форвард также играл в «Арсенале», «Реале» и «Атлетико».

    В память о Рейесе финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм»«Ливерпуль» начался с минуты молчания.

    Погиб Хосе Антонио Рейес. Но мы его не забудем

    Источник: Официальный сайт «Севильи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.06.2019 19:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77120
    #4
    zigbert
    71287
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru