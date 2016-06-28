Рейес договорился о годичном контракте с «Эспаньолом»

Полузащитник «Севильи» Хосе Антонио Рейес с нового сезона будет защищать цвета «Эспаньола». Каталонский клуб заключит с 32-летним игроком контракт сроком на один год.

Подписание соглашение состоится после того, как Рейес пройдет медицинское обследование, запланированное на завтра. «Севилью» хавбек покидает свободным агентом, договорившись о расторжении трудового договора по взаимному согласию сторон.

В прошедшем розыгрыше Примеры Рейес принял участие в 23-х матчах, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу.