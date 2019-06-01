Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    Рамос – о гибели Рейеса: «Сломлен, разбит. Мы всегда будем помнить тебя, друг»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал известие о смерти его экс-партнера по мадридскому клубу, «Севилье» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.

    Сегодня 35-летний футболист погиб в результате ДТП. Причиной аварии могло стать превышение скорости.

    «Сломан. Разбит. У меня нет слов. Вся любовь к (его) семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат», – написал Рамос в твиттере.

    • В своей карьере полузащитник выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордобу» и «Синьцзян Тяньшань Сюэбао».
    • Рейес – чемпион Испании, чемпион Англии, пятикратный победитель Лиги Европы, финалист Лиги чемпионов и обладатель Суперкубка УЕФА.

    Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели

    Источник: Твиттер Серхио Рамоса

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2019 18:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77109
    #4
    zigbert
    71256
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru