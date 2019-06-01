Рамос – о гибели Рейеса: «Сломлен, разбит. Мы всегда будем помнить тебя, друг»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал известие о смерти его экс-партнера по мадридскому клубу, «Севилье» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.

Сегодня 35-летний футболист погиб в результате ДТП. Причиной аварии могло стать превышение скорости.

«Сломан. Разбит. У меня нет слов. Вся любовь к (его) семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат», – написал Рамос в твиттере.

В своей карьере полузащитник выступал за «Севилью», «Арсенал», «Реал», «Атлетико», «Бенфику», «Эспаньол», «Кордобу» и «Синьцзян Тяньшань Сюэбао».

Рейес – чемпион Испании, чемпион Англии, пятикратный победитель Лиги Европы, финалист Лиги чемпионов и обладатель Суперкубка УЕФА.

Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели