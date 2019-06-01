Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели

Сегодня СМИ сообщили о гибели бывшего полузащитника «Севильи», «Атлетико», «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейеса в результате ДТП.

По информации Diario de Sevilla, автомобиль, в котором находился футболист, без какого-либо столкновения с другим транспортным средством вылетел с шоссе и загорелся. Вместе с Рейесом погиб его двоюродный 23-летний брат. Третий пассажир авто получил серьезные травмы и был доставлен в ожоговое отделение с 60% обожженного тела.

Трагедия произошла сегодня в 11:45 (по местному времени) на 18-м километре трассы А-376. Авария произошла в муниципальном районе Алькала де Гуадайра. Игрок ехал на собственной машине Mercedes Brabus S550 (380 л.с.) и направлялся в Утреру из Альмендралехо, проводил тренировку со своей командой «Эстремадурой».

Начальная гипотеза указывает на то, что Рейес находился за рулем, а его брат сидел на заднем сиденье. Переднему пассажиру удалось самостоятельно выбраться из машины и спастись жизнь, несмотря на получение множественных ожогов.

Гражданская гвардия начала расследование причин аварии. Официальных подтверждений пока нет, но все указывает на то, что вылет с трассы мог произойти из-за превышения скорости, и что автомобиль Рейеса мог значительно превысить допустимый предел скорости на этой трассе.

Некоторые источники указывают, что предполагаемая скорость могла достигать примерно 200 километрам в час. Трасса А-376 – это двухполосная автомагистраль без резких поворотов, имеющая хорошую видимость.

Тела футболиста и его двоюродного брата остаются на месте происшествия до распоряжения судебной комиссии. Оба они будут доставлены в институт судебной медицины Севильи, где в ближайшие часы будет произведено вскрытие.

Оба тела были обуглены. Пришлось вызывать пожарных, чтобы потушить огонь в транспортном средстве, дым от которого был виден на расстоянии нескольких километров вокруг.

Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП