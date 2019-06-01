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    Причиной аварии с Рейесом могло стать превышение скорости. Вместе с футболистом погиб его кузен – они оба сгорели

    Сегодня СМИ сообщили о гибели бывшего полузащитника «Севильи», «Атлетико», «Реала» и «Арсенала» Хосе Антонио Рейеса в результате ДТП.

    По информации Diario de Sevilla, автомобиль, в котором находился футболист, без какого-либо столкновения с другим транспортным средством вылетел с шоссе и загорелся. Вместе с Рейесом погиб его двоюродный 23-летний брат. Третий пассажир авто получил серьезные травмы и был доставлен в ожоговое отделение с 60% обожженного тела.

    Трагедия произошла сегодня в 11:45 (по местному времени) на 18-м километре трассы А-376. Авария произошла в муниципальном районе Алькала де Гуадайра. Игрок ехал на собственной машине Mercedes Brabus S550 (380 л.с.) и направлялся в Утреру из Альмендралехо, проводил тренировку со своей командой «Эстремадурой».

    Начальная гипотеза указывает на то, что Рейес находился за рулем, а его брат сидел на заднем сиденье. Переднему пассажиру удалось самостоятельно выбраться из машины и спастись жизнь, несмотря на получение множественных ожогов.

    Гражданская гвардия начала расследование причин аварии. Официальных подтверждений пока нет, но все указывает на то, что вылет с трассы мог произойти из-за превышения скорости, и что автомобиль Рейеса мог значительно превысить допустимый предел скорости на этой трассе.

    Некоторые источники указывают, что предполагаемая скорость могла достигать примерно 200 километрам в час. Трасса А-376 – это двухполосная автомагистраль без резких поворотов, имеющая хорошую видимость.

    Тела футболиста и его двоюродного брата остаются на месте происшествия до распоряжения судебной комиссии. Оба они будут доставлены в институт судебной медицины Севильи, где в ближайшие часы будет произведено вскрытие.

    Оба тела были обуглены. Пришлось вызывать пожарных, чтобы потушить огонь в транспортном средстве, дым от которого был виден на расстоянии нескольких километров вокруг.

    Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП

    Источник: Diario de Sevilla

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    01.06.2019 17:05
    Комментарии8
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      Рейтинг: +277

      uS_Number oNe 19 часов назад

      Ужас (((

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      Рейтинг: +1626

      BlackMurder 20 часов назад

      Мои соболезнования

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      Рейтинг: +3856

      Агасфер 20 часов назад

      Сказки-"Брабус",200 км /час,прямая.Наши джигиты в центре столицы спокойно на такой скорости разъезжают.Тут попахивает близко к 300 км. На 180 км/час (123 л.с.)и я на своей скромной машине вполне сносно себя чувствовал.

      1
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      Рейтинг: +511

      Владимирыч > Агасфер 20 часов назад

      Все равно непонятно, как, не сталкиваясь ни с кем на прямой трассе, можно было с нее вылететь. Если только заснуть за рулем. Странно. Скорее всего, не в скорости дело. Видимо, что-то с машиной произошло.

      0
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      Рейтинг: +3856

      Агасфер > Владимирыч 19 часов назад

      А я о чём? Версия-превышение скорости на прямой! Погодные условия в расчёт не принимаются,сон-тоже! Три здоровых приятеля средь бела дня,на безумно коротком переезде.Только бравада,азарт и неумение управлять машиной. Да и машины у них у всех явно не "секонд-хэнд".

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      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark > Агасфер 19 часов назад

      Скорее всего электроника сбой дала, либо колесо пробило. Хотя черт его знает. Пол Уокер примерно так же и ушёл

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      Рейтинг: +499

      wobaekat 21 час назад

      Кошмар

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      Рейтинг: +990

      zabvo9406 21 час назад

      Земля пухом....жить и жить бы ещё.....

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