Президент «Реала» Перес будет воспитывать 11-летнего сына погибшего Рейеса до его совершеннолетия

а он каким боком тут? У Рейеса больше нет родных, или они нищие? Уж простите за прямолинейность, но новость какая-то оборванная на полуслове.
Президент «Реала» Флорентино Перес возьмет на себя обязанность по воспитанию старшего сына погибшего экс-полузащитника мадридцев Хосе Антонио Рейеса.
Перес будет заботиться об 11-летнем Хосе Антонио Рейесе-младшем до достижения им совершеннолетия.
Рейес скончался в результате дорожно-транспортного происшествия 1 июня. Футболист находился за рулем автомобиля, который на скорости свыше 200 километров в час вылетел с трассы, после чего перевернулся и загорелся. Вместе с ним погибли два его кузена. Один – на месте, второй – в больнице от полученных ожогов.
Рейес выступал за «Реал» в сезоне-2006/07 и стал с мадридцами чемпионом Испании.
Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП
Причиной аварии с участием Рейеса стали превышение скорости и прокол колеса