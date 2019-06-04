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    Президент «Реала» Перес будет воспитывать 11-летнего сына погибшего Рейеса до его совершеннолетия

    Президент «Реала» Флорентино Перес возьмет на себя обязанность по воспитанию старшего сына погибшего экс-полузащитника мадридцев Хосе Антонио Рейеса.

    Перес будет заботиться об 11-летнем Хосе Антонио Рейесе-младшем до достижения им совершеннолетия.

    Рейес скончался в результате дорожно-транспортного происшествия 1 июня. Футболист находился за рулем автомобиля, который на скорости свыше 200 километров в час вылетел с трассы, после чего перевернулся и загорелся. Вместе с ним погибли два его кузена. Один – на месте, второй – в больнице от полученных ожогов.

    Рейес выступал за «Реал» в сезоне-2006/07 и стал с мадридцами чемпионом Испании.

    Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП

    Причиной аварии с участием Рейеса стали превышение скорости и прокол колеса

    Источник: Marca

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    04.06.2019 18:20
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7137

      Cules2013 5 часов назад

      а он каким боком тут? У Рейеса больше нет родных, или они нищие? Уж простите за прямолинейность, но новость какая-то оборванная на полуслове.

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      Рейтинг: +598

      Mr Abdullaev > Cules2013 5 часов назад

      Человек делает добро.

      0
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      Рейтинг: +82

      GSmall 7 часов назад

      Всетаки даже Перес в душе человек)

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