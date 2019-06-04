Президент «Реала» Перес будет воспитывать 11-летнего сына погибшего Рейеса до его совершеннолетия

Президент «Реала» Флорентино Перес возьмет на себя обязанность по воспитанию старшего сына погибшего экс-полузащитника мадридцев Хосе Антонио Рейеса.

Перес будет заботиться об 11-летнем Хосе Антонио Рейесе-младшем до достижения им совершеннолетия.

Рейес скончался в результате дорожно-транспортного происшествия 1 июня. Футболист находился за рулем автомобиля, который на скорости свыше 200 километров в час вылетел с трассы, после чего перевернулся и загорелся. Вместе с ним погибли два его кузена. Один – на месте, второй – в больнице от полученных ожогов.

Рейес выступал за «Реал» в сезоне-2006/07 и стал с мадридцами чемпионом Испании.

Экс-хавбек «Севильи», «Арсенала» и «Атлетико» Рейес умер в возрасте 35 лет в результате ДТП

Причиной аварии с участием Рейеса стали превышение скорости и прокол колеса