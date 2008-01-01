«Арсенал»: «Сегодня Рейесу могло исполниться 36 лет. Вечная память»

Покойся с миром Антонио....
«Арсенал» почтила память экс-полузащитник клуба Хосе Антонио Рейеса, погибшего 1-го июня в результате ДТП.
«Сегодня мы также вспоминаем Хосе Антонио Рейеса, которому могло исполниться 36 лет.
Вечная память», – сказано в твите официального аккаунта клуба.
- Вместе с Рейесом погиб его Кузен. Авария произошла из-за превышения скорости и прокола колеса.
- Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (0:1) начался с минуты молчания в память об испанце.
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— Arsenal (@Arsenal) 1 сентября 2019 г.