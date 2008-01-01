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    «Арсенал»: «Сегодня Рейесу могло исполниться 36 лет. Вечная память»

    «Арсенал» почтила память экс-полузащитник клуба Хосе Антонио Рейеса, погибшего 1-го июня в результате ДТП.

    «Сегодня мы также вспоминаем Хосе Антонио Рейеса, которому могло исполниться 36 лет.

    Вечная память», – сказано в твите официального аккаунта клуба.

    • Вместе с Рейесом погиб его Кузен. Авария произошла из-за превышения скорости и прокола колеса.
    • Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм»«Ливерпуль» (0:1) начался с минуты молчания в память об испанце.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1365

      zabvo9406 14 минут назад

      Покойся с миром Антонио....

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