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    Сын Рейеса будет выступать в системе «Реала»

    Сын Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в системе «Реала».

    11-летний Хосе Антонио Рейес Лопес будет играть за юношескую команду мадридского клуба. Ранее молодой футболист выступал за юношеские команды «Леганеса», с которым выиграл национальный турнир, став его лучшим бомбардиром.

    Хосе Антонио Рейес погиб в субботу, 1 июня, в результате автомобильной аварии, причиной которой стали превышение скорости и прокол колеса. Экс-игрок «Реала», «Арсенала» и «Севильи» двигался со скоростью 237 километров в час.

    Руководители «Севильи» и близкие простились с Рейесом. Тело кремируют

    Источник: Marca

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