Сын Рейеса будет выступать в системе «Реала»

Сын Хосе Антонио Рейеса продолжит карьеру в системе «Реала».

11-летний Хосе Антонио Рейес Лопес будет играть за юношескую команду мадридского клуба. Ранее молодой футболист выступал за юношеские команды «Леганеса», с которым выиграл национальный турнир, став его лучшим бомбардиром.

Хосе Антонио Рейес погиб в субботу, 1 июня, в результате автомобильной аварии, причиной которой стали превышение скорости и прокол колеса. Экс-игрок «Реала», «Арсенала» и «Севильи» двигался со скоростью 237 километров в час.

Руководители «Севильи» и близкие простились с Рейесом. Тело кремируют