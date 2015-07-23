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    Рейес: «Верю, что Коноплянка поможет нашей команде»

    Капитан испанской «Севильи» Хосе Антонио Рейес прокомментировал переход украинского полузащитника Евгения Коноплянки в андалузский клуб.
    «Новичкам всегда нужно время, чтобы адаптироваться к новому коллективу. Но мы сможем быстро объединиться, ведь и нас хорошая команда, в которой выступают только сильные футболисты. Выводы делать пока рано, ведь Евгений только начал подготовку с «Севильей», но сразу видно, что у него много отличных качеств. Я надеюсь и верю, что Женя очень поможет нашей команде», – сказал Рейес в интервью официальному сайту «Севильи».
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    Источник: ФК «Севилья»

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    23.07.2015 01:33
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    Комментарии (2)
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    sir_Alex
    1437633549
    Блажен тот, кто верует
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    ologreds
    1694997564
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