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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 27 сентября 2014
Барселона
27.09.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 6 тур
6 : 0
Завершен
Гранада
26'
Неймар
43'
И. Ракитич
45'
Неймар
62'
Л. Месси
66'
Неймар
82'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
ГОЛ! 6:0!
Л. Месси
82'
Желтая карточка
Д. Алвес
80'
Замена
С. Рамирес
️️️️
М. Эль-Хаддади
71'
67'
Замена
Л. Мартинш
️️️️
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 5:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Месси
66'
Замена
М. Бартра
️️️️
С. Бускетс
64'
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Алвес
62'
Замена
С. Роберто
️️️️
И. Ракитич
58'
46'
Замена
Э. Исрафилов
️️️️
Э. Юсте
46'
Замена
Пити
️️️️
Ф. Рико
ГОЛ! 3:0!
Неймар
45'
ГОЛ! 2:0!
И. Ракитич
Пас отдал
Л. Месси
43'
34'
Желтая карточка
Ф. Рико
ГОЛ! 1:0!
Неймар
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Гранада
2
Роберто
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
10
Хави Маркес
ЛП
16
Мануэль Итурра
ЦП
6
Эктор Юсте
ЦП
4
Фран Рико
(К)
ПП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Гранада
13
Ойер
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
10
Пити
ЦП
23
Эдди Исрафилов
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
4-1-2-3
1
Браво
3
Адриано
14
Маскерано
22
Матье
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
11
Ракитич
10
Неймар
10
Месси
16
Эль-Хаддади
4-4-2
2
Роберто
20
Фулкье
24
Мурильо
3
Бабен
12
Ньом
4
Рико
16
Итурра
6
Юсте
10
Хави Маркес
19
Эль-Араби
90
Саксесс
11
Ракитич
6
Роберто
6
Роберто
11
Ракитич
5
Бускетс
5
Бартра
5
Бартра
5
Бускетс
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
19
Эль-Араби
36
Мартинш
36
Мартинш
19
Эль-Араби
4
Рико
10
Пити
10
Пити
4
Рико
6
Юсте
23
Исрафилов
23
Исрафилов
6
Юсте
Остались в запасе
Барселона
Гранада
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Ойер
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
24
Дэни Нунке
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Барселона - Гранада
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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