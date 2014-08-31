Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Барселона
Вильярреал - Барселона: обзор матча 31 августа 2014
Вильярреал
31.08.2014, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 2 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
79'
С. Рамирес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Барселона
79'
ГОЛ! 0:1!
С. Рамирес
74'
Замена
Хави
️️️️
Рафинья
69'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Педро
Замена
Х. Эспиноса
️️️️
Кани
68'
Замена
Л. Вьетто
️️️️
Д. Черышев
63'
59'
Замена
Неймар
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Х. Коста
58'
Желтая карточка
Х. Коста
57'
42'
Желтая карточка
Д. Алвес
36'
Желтая карточка
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ОП
17
Томас Пина
ОП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПВ
10
Джовани Дос Сантос
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Вильярреал
12
Хуан Карлос
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
19
Хавьер Эспиноса
ОП
7
Жерар Морено
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Барселона
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Асенхо
24
Коста
4
Руис
37
Мусаккио
2
Гаспар
14
Тригерос
17
Пина
21
Бруно
90
Черышев
8
Кани
10
Дос Сантос
4-1-2-3
1
Браво
10
Алвес
22
Матье
3
Пике
18
Альба
5
Бускетс
12
Рафинья
11
Ракитич
9
Педро
10
Месси
16
Эль-Хаддади
24
Коста
3
Паулиста
3
Паулиста
24
Коста
8
Кани
19
Эспиноса
19
Эспиноса
8
Кани
90
Черышев
10
Вьетто
10
Вьетто
90
Черышев
12
Рафинья
6
Хави
6
Хави
12
Рафинья
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
10
Неймар
16
Эль-Хаддади
9
Педро
19
Рамирес
19
Рамирес
9
Педро
Остались в запасе
Вильярреал
Барселона
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
16
Мойзес Гомес
ЛВ
12
Хуан Карлос
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Жерар Морено
ЦФ
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Жорди Масип
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Вильярреал - Барселона
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Новости команд
Все
Вильярреал
Барселона
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
3
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
14 ноября
6
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Сафонов с юмором отреагировал на 6:0 против «Вильярреала»
4 ноября
Стала известна оценка Сафонова за матч ЛЧ с «Вильярреалом»
4 ноября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым покрошил «Вильярреал» (6:0), «Барселона» – «Астон Виллу» Эмери (3:0)
4 ноября
1
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
3
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
14 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+