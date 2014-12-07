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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Эспаньол
Барселона - Эспаньол: обзор матча 07 декабря 2014
Барселона
07.12.2014, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 14 тур
5 : 1
Завершен
Эспаньол
45'
Л. Месси
50'
Л. Месси
53'
Ж. Пике
77'
Педро
81'
Л. Месси
13'
С. Гарсия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Эспаньол
Замена
Ж. Матье
️️️️
С. Бускетс
84'
84'
Замена
Абрахам
️️️️
Э. Байи
ГОЛ! 5:1!
Л. Месси
Пас отдал
Педро
81'
79'
Желтая карточка
А. Арбилья
ГОЛ! 4:1!
Педро
Пас отдал
Ж. Альба
77'
71'
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
69'
68'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Замена
А. Иньеста
️️️️
И. Ракитич
65'
61'
Замена
Э. Морено
️️️️
Х. Альберто Каньяс
ГОЛ! 3:1!
Ж. Пике
Пас отдал
И. Ракитич
53'
52'
Желтая карточка
Л. Васкес
ГОЛ! 2:1!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
Пас отдал
Хави
45'
27'
Желтая карточка
С. Севилья
13'
ГОЛ! 0:1!
С. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ПЗ
8
Сальвадор Севилья
ЛП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
9
Серхио Гарсия
(К)
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
12
Рафинья
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
14
Маскерано
3
Пике
10
Алвес
5
Бускетс
11
Ракитич
6
Хави
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-3-1-2
1
Касилья
23
Арбилья
3
Байи
27
Гонсалес
29
Фуэнтес
87
Каньяс
4
Санчес
8
Севилья
17
Васкес
9
Гарсия
10
Кайседо
5
Бускетс
22
Матье
22
Матье
5
Бускетс
11
Ракитич
8
Иньеста
8
Иньеста
11
Ракитич
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
87
Каньяс
15
Морено
15
Морено
87
Каньяс
3
Байи
10
Абрахам
10
Абрахам
3
Байи
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
12
Рафинья
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Барселона - Эспаньол
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 18:55 (прямая)
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