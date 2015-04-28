Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Хетафе
Барселона - Хетафе: обзор матча 28 апреля 2015
Барселона
28.04.2015, вторник, 21:00
Испания. Примера, 34 тур
6 : 0
Завершен
Хетафе
8'
Л. Месси (П)
24'
Л. Суарес
27'
Неймар
29'
Хави
39'
Л. Суарес
48'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Хетафе
75'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
П. Леон
Замена
М. Монтойя
️️️️
Д. Алвес
68'
63'
Замена
А. Фелип
️️️️
Х. Родригес
Замена
Педро
️️️️
Хави
58'
49'
Замена
Иви
️️️️
П. Бабакар Диавара
ГОЛ! 6:0!
Л. Месси
Пас отдал
Л. Суарес
48'
Замена
С. Роберто
️️️️
С. Бускетс
46'
ГОЛ! 5:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Хави
39'
ГОЛ! 4:0!
Хави
Пас отдал
Неймар
29'
ГОЛ! 3:0!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
27'
ГОЛ! 2:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Месси
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
12
Рафинья
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Альваро Арройо
ПЗ
8
Фреди Инестроза
ЛП
22
Хуан Родригес
ОП
25
Мехди Ласен
ОП
10
Эмилиано Буэндия
ЦП
14
Педро Леон
(К)
ПВ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Пабло Франко
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
Хетафе
55
Жонатан Лопес
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
36
Алехандро Фелип
ЦП
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
11
Иви
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
3
Адриано
5
Бартра
22
Матье
10
Алвес
5
Бускетс
6
Хави
12
Рафинья
10
Неймар
10
Месси
9
Суарес
4-2-2-1-1
13
Гуаита
2
Арройо
4
Алексис
2
Веласкес
3
Лаго
22
Родригес
25
Ласен
10
Буэндия
8
Инестроза
14
Леон
90
Диавара
5
Бускетс
6
Роберто
6
Роберто
5
Бускетс
10
Алвес
33
Монтойя
33
Монтойя
10
Алвес
6
Хави
9
Педро
9
Педро
6
Хави
22
Родригес
36
Фелип
36
Фелип
22
Родригес
14
Леон
18
Эскудеро
18
Эскудеро
14
Леон
90
Диавара
11
Иви
11
Иви
90
Диавара
Остались в запасе
Барселона
Хетафе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Франко
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
Остались в запасе
29
Педро Астрай Лопес
ЦФ
55
Жонатан Лопес
ВР
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Пабло Франко
Статистика матча Барселона - Хетафе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Барселона
Хетафе
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
Вчера, 15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
15 ноября
4
Анчелотти объяснил, почему Рафинья не вернулся в «Барсу», несмотря на дисквалификацию в сборной
Вчера, 15:33
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
Вчера, 12:44
4
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
15 ноября
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
15 ноября
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
15 ноября
4
«Вильярреал» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Вильярреала» и «Хетафе» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Хетафе» – «Брайтон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Брайтона» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+