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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Барселона
Реал - Барселона: обзор матча 25 октября 2014
Реал
25.10.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
3 : 1
Завершен
Барселона
35'
К. Роналду (П)
50'
Пепе
61'
К. Бензема
4'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Барселона
Желтая карточка
К. Роналду
90'
+3
Замена
А. Арбелоа
️️️️
Л. Модрич
89'
Замена
С. Хедира
️️️️
К. Бензема
87'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Иско
84'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
74'
72'
Замена
С. Роберто
️️️️
А. Иньеста
71'
Травма
А. Иньеста
68'
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
ГОЛ! 3:1!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
61'
60'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Хави
ГОЛ! 2:1!
Пепе
Пас отдал
Т. Кроос
50'
38'
Желтая карточка
А. Иньеста
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
35'
34'
Желтая карточка
Ж. Пике
14'
Желтая карточка
Неймар
9'
Желтая карточка
Л. Месси
4'
ГОЛ! 0:1!
Неймар
Пас отдал
Л. Суарес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-2-2
12
Касильяс
12
Марсело
3
Пепе
93
Рамос
14
Карвахаль
10
Модрич
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
7
Роналду
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
3
Пике
14
Маскерано
22
Матье
5
Бускетс
6
Хави
8
Иньеста
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Модрич
5
Арбелоа
5
Арбелоа
10
Модрич
22
Иско
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
22
Иско
9
Бензема
28
Хедира
28
Хедира
9
Бензема
8
Иньеста
6
Роберто
6
Роберто
8
Иньеста
6
Хави
11
Ракитич
11
Ракитич
6
Хави
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
Остались в запасе
Реал
Барселона
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Чичарито
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Чичарито
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Реал - Барселона
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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