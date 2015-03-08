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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Райо Вальекано
Барселона - Райо Вальекано: обзор матча 08 марта 2015
Барселона
08.03.2015, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 26 тур
6 : 1
Завершен
Райо Вальекано
6'
Л. Суарес
50'
Ж. Пике
55'
Л. Месси (П)
62'
Л. Месси
67'
Л. Месси
89'
Л. Суарес
79'
А. Буэно (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Райо Вальекано
ГОЛ! 6:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Л. Месси
89'
Желтая карточка
Адриано
88'
83'
Желтая карточка
Х. Акино
80'
Замена
Манушу
️️️️
Л. Баптистао
79'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
А. Буэно
Красная карточка
Д. Алвес
78'
69'
Замена
Х. Акино
️️️️
Р. Трасоррас
Замена
Адриано
️️️️
Ж. Альба
68'
ГОЛ! 5:0!
Л. Месси
Пас отдал
Рафинья
67'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Иньеста
64'
63'
Замена
Куини
️️️️
Х. Санчес
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
62'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Х. Маскерано
59'
Желтая карточка
Ж. Альба
56'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Месси
55'
54'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
53'
Вторая желтая
Тито
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пике
50'
Желтая карточка
Х. Маскерано
28'
26'
Желтая карточка
Тито
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Хави
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
14
Хавьер Маскерано
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Райо Вальекано
1
Кристиан Альварес
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
10
Роберто Трасоррас
ОП
19
Хосабед Санчес
ОП
19
Альберто Буэно
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Лика
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Куини
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Браво
18
Альба
22
Матье
3
Пике
10
Алвес
14
Маскерано
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
9
Педро
9
Суарес
4-2-2-1-1
1
Альварес
2
Тито
30
Ба
4
Амайя
2
Инсуа
10
Трасоррас
19
Санчес
7
Лика
19
Буэно
5
Какута
12
Баптистао
18
Альба
3
Адриано
3
Адриано
18
Альба
8
Иньеста
12
Рафинья
12
Рафинья
8
Иньеста
14
Маскерано
11
Ракитич
11
Ракитич
14
Маскерано
19
Санчес
17
Куини
17
Куини
19
Санчес
10
Трасоррас
20
Акино
20
Акино
10
Трасоррас
12
Баптистао
9
Манушу
9
Манушу
12
Баптистао
Остались в запасе
Барселона
Райо Вальекано
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
11
Алекс Морено
ЛЗ
1
Давид Кобеньо
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - Райо Вальекано
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 13:55 (прямая)
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