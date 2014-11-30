Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Барселона
Валенсия - Барселона: обзор матча 30 ноября 2014
Валенсия
30.11.2014, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Барселона
90+4'
С. Бускетс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Барселона
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
С. Бускетс
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Д. Парехо
83'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Негредо
81'
79'
Замена
Педро
️️️️
Л. Суарес
79'
Замена
Рафинья
️️️️
Хави
Травма
Д. Парехо
75'
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Родриго
73'
Желтая карточка
Родриго
71'
68'
Замена
И. Ракитич
️️️️
Ж. Матье
28'
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Ш. Мустафи
25'
Желтая карточка
А. Барраган
19'
19'
Желтая карточка
Ж. Пике
8'
Желтая карточка
Ж. Матье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ОП
10
Даниэль Парехо
(К)
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
19
Родриго
ПП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Хави
(К)
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
6
Филипе Аугусто
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
12
Рафинья
ЦП
9
Педро
ПВ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
4-2-3-1
25
Алвес
14
Гайя
13
Мустафи
30
Отаменди
19
Барраган
8
Фегули
18
Фуэго
10
Парехо
20
Гомеш
19
Родриго
21
Негредо
4-1-2-2-1
1
Браво
10
Алвес
3
Пике
22
Матье
18
Альба
5
Бускетс
6
Хави
14
Маскерано
10
Месси
10
Неймар
9
Суарес
10
Парехо
6
Аугусто
6
Аугусто
10
Парехо
19
Родриго
7
Де Пауль
7
Де Пауль
19
Родриго
21
Негредо
9
Алькасер
9
Алькасер
21
Негредо
22
Матье
11
Ракитич
11
Ракитич
22
Матье
6
Хави
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Хави
9
Суарес
9
Педро
9
Педро
9
Суарес
Остались в запасе
Валенсия
Барселона
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Валенсия - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Валенсия
Барселона
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
3
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
14 ноября
6
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ямаль оскорбил игрока сборной Англии в матче Лиги наций
12:44
У «Барсы» на руках 4 предложения по Фермину – все на 100+ миллионов
Вчера, 23:46
Перес едва не вызвал полицию на фанатку «Барселоны»
Вчера, 23:07
1
Родители отобрали у лучшего защитника мира новый дорогой авто, оставив его со старым семейным
Вчера, 16:57
3
19-летний Ямаль купил дома маме, папе и бабушке
14 ноября
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+