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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Барселона
Райо Вальекано - Барселона: обзор матча 04 октября 2014
Райо Вальекано
04.10.2014, суббота, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
34'
Л. Месси
36'
Неймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Барселона
Вторая желтая
Х. Акино
90'
+1
80'
Замена
С. Рамирес
️️️️
Неймар
Замена
Х. Санчес
️️️️
Р. Трасоррас
73'
72'
Желтая карточка
Ж. Пике
68'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Иньеста
Желтая карточка
Х. Акино
63'
Вторая желтая
Х. Морсильо
59'
58'
Замена
Педро
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Х. Акино
️️️️
А. Ба
46'
Замена
Манушу
️️️️
Лика
46'
Желтая карточка
Х. Морсильо
37'
36'
ГОЛ! 0:2!
Неймар
Пас отдал
М. Эль-Хаддади
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. Месси
Пас отдал
Ж. Пике
Желтая карточка
Р. Трасоррас
32'
Желтая карточка
А. Ба
17'
9'
Желтая карточка
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
25
Тоньо
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
33
Хорхе Морсильо
ЦЗ
2
Тито
ПЗ
15
Рауль Баэна
ОП
10
Роберто Трасоррас
(К)
ОП
19
Альберто Буэно
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
7
Лика
ПП
12
Лео Баптистао
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Андрес Иньеста
ЦП
6
Хави
(К)
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
17
Куини
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
19
Хосабед Санчес
ЦП
20
Хавьер Акино
ПП
9
Манушу
ЦФ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
11
Иван Ракитич
ЦП
9
Педро
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Тоньо
2
Инсуа
30
Ба
33
Морсильо
2
Тито
15
Баэна
10
Трасоррас
19
Буэно
7
Лика
5
Какута
12
Баптистао
4-1-2-3
1
Браво
10
Алвес
5
Бартра
3
Пике
22
Матье
5
Бускетс
8
Иньеста
6
Хави
10
Месси
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
10
Трасоррас
19
Санчес
19
Санчес
10
Трасоррас
30
Ба
20
Акино
20
Акино
30
Ба
7
Лика
9
Манушу
9
Манушу
7
Лика
8
Иньеста
11
Ракитич
11
Ракитич
8
Иньеста
16
Эль-Хаддади
9
Педро
9
Педро
16
Эль-Хаддади
10
Неймар
19
Рамирес
19
Рамирес
10
Неймар
Остались в запасе
Райо Вальекано
Барселона
1
Давид Кобеньо
ВР
17
Куини
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
17
Куини
ПЗ
28
Мохаммед Фато
ОП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Адриано
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Райо Вальекано - Барселона
4
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 19:55 (прямая)
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